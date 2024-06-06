Завершилась реставрация Канатного цеха с водонапорной башней на Васильевском острове

Фото: Предоставлено холдингом Setl Group Фото: Предоставлено холдингом Setl Group Фото: Предоставлено холдингом Setl Group Фото: Предоставлено холдингом Setl Group Фото: Предоставлено холдингом Setl Group Поделиться Поделиться





На Васильевском острове закончилась реставрация и приспособление под современное использование Канатного цеха завода «Красный гвоздильщик» — одного из самых известных в городе памятников. Холдинг Setl Group вложил в реставрацию и перепрофилирование объекта конструктивизма 3 года и 3 млрд рублей, работы заняли три года. Как уточняют в компании, в июне здесь откроется бесплатная временная экспозиция, посвященная истории Канатного цеха.



Во время Великой Отечественной войны Канатный цех был сильно поврежден. В 1951 году здесь надстроили торцевые фасады и заложили большую часть оконных проемов на фасаде со стороны Масляного канала. Деревянные фермы на крыше заменили на металлические. Практически без изменений сохранились только фасад по 25-й линии и водонапорная башня. В 2007 году завод закрылся, к этому времени здание было почти разрушено.

— Нам здание досталось в удручающем состоянии, — рассказывает Владислав Шипунов, руководитель дирекции специальных проектов холдинга. — Основной сложностью при реставрации оказались стены — монолитный шлакобетон, которым они были заполнены, местами разрушился, и пришлось разработать метод для его реставрации.



Работы по приспособлению объекта культурного наследия под административно-деловое здание проходили под контролем КГИОП. Сохранена классическая конфигурация, габариты окон и дверей, расстекловка, восстановлен фасад вдоль 25-ой линии. У здания появился внутренний атриум под стеклянным фонарем. также отреставрирована сама водонапорная башня, где внутри воссоздали металлическую лестницу и установили лифт.

