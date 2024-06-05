Треть девелоперов считают, что не смогут работать при ограничении прибыли до 20%

Около 31% представителей девелоперского рынка страны считают, что их работа будет невозможна, если их прибыль будет ограничена 20%. Как показал опрос, проведенный информагентством «Движение.ру», большинство респондентов считают, что в ограничении прибыли в принципе нет необходимости, так как она и так находится на уровне 15–20%.
Напомним, что с инициативой ограничить норму прибыли в пределах 20% для высокомаржинальных проектов выступили представители комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, обратившись к вице-премьеру Марату Хуснуллину. По их мнению, это повысит доступность жилья и усилит контроль над ценами.
В опросе приняло участие более 500 топ-менеджеров девелоперских компаний — участников форума «Движение», можно было дать сразу несколько вариантов ответа. Бóльшая часть респондентов считает, что прибыль и так не превышает 15–20% из-за высоких ставок финансирования. Есть и те, кто оценивает маржинальность в среднем в 20–25% в удачные времена, но при наступлении турбулентности она снижается до 10–15%. Также были высказаны опасения, что искусственное ограничение рентабельности может привести к попытке оптимизировать строительные расходы.
Около 30% игроков рынка считают, что инициатива депутатов нарушает баланс между контролем цен и поддержкой здоровой конкуренции. При этом 19% уверены, что это не поможет решить проблему «перегрева» рынка. С ними согласны 18% респондентов, которые видят негативные последствия от искусственного ограничения рентабельности девелоперских проектов — оно может привести к тому, что темпы строительства замедлятся, а объем предложения сократится.
Среди участников опроса не так много тех, кто одобряет ограничение прибыли застройщиков, но они есть: так, 17% верят, что это поможет контролировать цены на новостройки, а 5% заявили, что застройщики не пострадают, так как смогут получить льготы от государства.