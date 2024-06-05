Треть девелоперов считают, что не смогут работать при ограничении прибыли до 20%

Около 31% представителей девелоперского рынка страны считают, что их работа будет невозможна, если их прибыль будет ограничена 20%. Как показал опрос, проведенный информагентством «Движение.ру», большинство респондентов считают, что в ограничении прибыли в принципе нет необходимости, так как она и так находится на уровне 15–20%.

Напомним, что с инициативой ограничить норму прибыли в пределах 20% для высокомаржинальных проектов выступили представители комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, обратившись к вице-премьеру Марату Хуснуллину. По их мнению, это повысит доступность жилья и усилит контроль над ценами.