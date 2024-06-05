ВТБ запустит собственное платежное приложение для безналичной оплаты в 2024 году

Приложение ВТБ Pay для безналичной оплаты начнет работать в июне 2024 года, а оплата со смартфона в оффлайн-магазинах станет доступна во втором полугодии, сообщил в рамках ПМЭФ-2024 старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента транзакционного розничного бизнеса Ростислав Яныкин.

С июня пользователи сервиса смогут выполнять платежи на портале и в приложении Госуслуг — такие как налоги, штрафы, госпошлины, судебные задолженности, а во втором полугодии пользователи смартфонов на платформе Android смогут оплачивать покупки в оффлайн-магазинах и в интернет-магазинах — партнерах банка.