На трассе М-4 «Дон» мужчина выстрелил в сотрудника ДПС, который хотел проверить у него документы

Попытка сотрудника ДПС проверить документы у водителя на трассе М-4 «Дон» в Богучарском районе Воронежской области закончилась больницей для обоих, куда они попали с огнестрельными ранениями. По факту возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст.317 УК РФ), сообщает 5 июня Следственный комитет региона.



По предварительной информации, накануне утром подозреваемый не отреагировал на требования сотрудников ДПС об остановке для проверки документов и попытался скрыться. В ходе преследования нарядом дорожно-патрульной службы автомобиль остановили, но водитель оказался вооружен гладкоствольным ружьем, из которого выстрелил в полицейского, ранив того в ногу. Полицейские в ответ применили табельное оружие, ранив нападавшего в ногу. Возраст стрелка не уточняется.

