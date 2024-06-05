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    На трассе М-4 «Дон» мужчина выстрелил в сотрудника ДПС, который хотел проверить у него документы

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    8 комментариев

    Попытка сотрудника ДПС проверить документы у водителя на трассе М-4 «Дон» в Богучарском районе Воронежской области закончилась больницей для обоих, куда они попали с огнестрельными ранениями. По факту возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст.317 УК РФ), сообщает 5 июня Следственный комитет региона.

    По предварительной информации, накануне утром подозреваемый не отреагировал на требования сотрудников ДПС об остановке для проверки документов и попытался скрыться. В ходе преследования нарядом дорожно-патрульной службы автомобиль остановили, но водитель оказался вооружен гладкоствольным ружьем, из которого выстрелил в полицейского, ранив того в ногу. Полицейские в ответ применили табельное оружие, ранив нападавшего в ногу. Возраст стрелка не уточняется.

    Следователи допрашивают свидетелей, и выполняются иные следственные и процессуальные действия.

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    Комментарии 8

    28240881205 Июн 2024 в 16:47
    око за око, нога за ногу
    +1−0
    AndrewBarsik05 Июн 2024 в 16:44
    А могли бы объединиться и вместе бороться со злом.
    +1−0
    Pravda17805 Июн 2024 в 16:10
    Надо было добивать и покушения не было бы!
    +1−3
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