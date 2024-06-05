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    Медведь забежал на территорию «Академии биатлона» в Красноярске. Смотрите видео

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    Медведь прорвался на территорию «Академии биатлона» в Красноярске. Видео с места происшествия 5 июня публикует NGS24.RU.

    Судя по кадрам, животное бежит, прорывает сетку в заборе и оказывается на территории академии. Скорее всего, «поучиться» биатлону заглянул медвежонок, так как косолапый небольшого размера.

    читатель NGS24.RU

    В телеграм-канале академии прокомментировали инцидент. Отмечается, что никто не пострадал.

    «Тренировочный процесс на трассах приостановлен до окончания работ соответствующих служб и восстановления забора. До предотвращения опасности тренировочный процесс продолжится в спортивных залах академии, а также на сторонних площадках и комплексах», — сообщили в академии.

    Ситуацию контролирует Региональный центр спортивных сооружений. Там уточнили, что «посещение трасс закрыто до особого распоряжения».

    Ранее медведи не заходили на территорию спорткомплекса.

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