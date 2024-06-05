Медведь забежал на территорию «Академии биатлона» в Красноярске. Смотрите видео

Медведь прорвался на территорию «Академии биатлона» в Красноярске. Видео с места происшествия 5 июня публикует NGS24.RU.
Судя по кадрам, животное бежит, прорывает сетку в заборе и оказывается на территории академии. Скорее всего, «поучиться» биатлону заглянул медвежонок, так как косолапый небольшого размера.
читатель NGS24.RU
В телеграм-канале академии прокомментировали инцидент. Отмечается, что никто не пострадал.
«Тренировочный процесс на трассах приостановлен до окончания работ соответствующих служб и восстановления забора. До предотвращения опасности тренировочный процесс продолжится в спортивных залах академии, а также на сторонних площадках и комплексах», — сообщили в академии.
Ситуацию контролирует Региональный центр спортивных сооружений. Там уточнили, что «посещение трасс закрыто до особого распоряжения».
Ранее медведи не заходили на территорию спорткомплекса.