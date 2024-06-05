Взрыв на севере Таллина: горит цистерна с авиакеросином, госпитализирован рабочий

Днем на севере Таллина загорелась цистерна с авиатопливом, в результате аварии пострадал один человек. Об этом 5 июня сообщает местное издание Err.ee.

«Сегодня в 12:36 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что на улице Нылва в Северном Таллине произошел сильный взрыв. По предварительным данным, горит крыша цистерны с нефтью», — сообщил Сийм Палу, представитель Спасательного департамента. На месте работают семь спасательных бригад и три добровольческих подразделения.

Уточняется, что горит резервуар с авиакеросином, на территории отключают электроэнергию. Для тушения вспыхнувшей горючей жидкости используют пену. Сам бак цел, спасатели пытаются не допустить распространения огня на соседние цистерны. Жителей близлежащих домов оповестили о необходимости закрыть окна и не выходить из дома.