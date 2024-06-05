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    Взрыв на севере Таллина: горит цистерна с авиакеросином, госпитализирован рабочий

    3110
    6 комментариев

    Днем на севере Таллина загорелась цистерна с авиатопливом, в результате аварии пострадал один человек. Об этом 5 июня сообщает местное издание Err.ee.

    «Сегодня в 12:36 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что на улице Нылва в Северном Таллине произошел сильный взрыв. По предварительным данным, горит крыша цистерны с нефтью», — сообщил Сийм Палу, представитель Спасательного департамента. На месте работают семь спасательных бригад и три добровольческих подразделения.

    Уточняется, что горит резервуар с авиакеросином, на территории отключают электроэнергию. Для тушения вспыхнувшей горючей жидкости используют пену. Сам бак цел, спасатели пытаются не допустить распространения огня на соседние цистерны. Жителей близлежащих домов оповестили о необходимости закрыть окна и не выходить из дома.

    В результате инцидента пострадал работник порта. Его доставили в больницу.

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    Комментарии 6

    Devis05 Июн 2024 в 17:07
    Россию уже обвинили?
    +3−0
    Ярополк05 Июн 2024 в 16:30
    Курили в неположенном месте.
    +2−0
    Cashmare05 Июн 2024 в 15:33
    дым... сигарет... с ментолом...
    +4−1
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