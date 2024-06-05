В «Яндексе» после смены владельцев сформировался состав директоров. В него вошли девять человек

Головная компания группы «Яндекса» 5 июня объявила состав совета директоров. В него вошли девять человек.
От Фонда менеджеров — гендиректор Артем Савиновский и член попечительского совета Европейского университета Светлана Ячевская;
от ЗПИФ «Консорциум.Первый» (основной владелец) — экс-управляющий партнер EY СНГ Александр Ивлев, финансовый директор Litasco Middle East Антон Сычев, основатель венчурного фонда LETA Capital Александр Чачава, член совета директоров нидерландской Yandex N.V. в 2019–2024 годах Алексей Яковицкий, консультант Евгений Якушкин, замгендиректора по продуктам специализированного депозитария «Инфинитум» Павел Деньгин;
от Фонда общественных интересов — исполнительный директор АНО «Россия — страна возможностей», член совета директоров нидерландской Yandex N.V. в 2023–2024 годах Андрей Бетин.
Нидерландская Yandex N.V. заключила сделку по продаже российского «Яндекса» за
В конце мая ЗПИФ «Консорциум.Первый» сообщал, что намерен продлить срок сбора заявок на внебиржевой обмен и выкуп акций Yandex N.V до 11 июня 2024 года включительно.
Ранее Дмитрий Песков прокомментировал роль встречи Путина с Кудриным в сделке по продаже «Яндекса».