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    В «Яндексе» после смены владельцев сформировался состав директоров. В него вошли девять человек

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    1 комментарий

    Головная компания группы «Яндекса» 5 июня объявила состав совета директоров. В него вошли девять человек.

    От Фонда менеджеров — гендиректор Артем Савиновский и член попечительского совета Европейского университета Светлана Ячевская;

    от ЗПИФ «Консорциум.Первый» (основной владелец) — экс-управляющий партнер EY СНГ Александр Ивлев, финансовый директор Litasco Middle East Антон Сычев, основатель венчурного фонда LETA Capital Александр Чачава, член совета директоров нидерландской Yandex N.V. в 2019–2024 годах Алексей Яковицкий, консультант Евгений Якушкин, замгендиректора по продуктам специализированного депозитария «Инфинитум» Павел Деньгин;

    от Фонда общественных интересов — исполнительный директор АНО «Россия — страна возможностей», член совета директоров нидерландской Yandex N.V. в 2023–2024 годах Андрей Бетин.

    Нидерландская Yandex N.V. заключила сделку по продаже российского «Яндекса» за 475 млрд рублей консорциуму частных инвесторов. Она перестанет быть головной компанией группы.

    В конце мая ЗПИФ «Консорциум.Первый» сообщал, что намерен продлить срок сбора заявок на внебиржевой обмен и выкуп акций Yandex N.V до 11 июня 2024 года включительно.

    Ранее Дмитрий Песков прокомментировал роль встречи Путина с Кудриным в сделке по продаже «Яндекса».

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    Комментарии 1

    Pilat05 Июн 2024 в 14:30
    Судя по названию компаний - ни одного, для кого интересы России что то значат.
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