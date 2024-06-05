ВТБ: более половины компаний МСБ планируют расширять бизнес как в России, так и выходить на новые рынки

Около 54% российских предпринимателей в сегменте малого и среднего бизнеса в ближайший год планируют расширять свой бизнес. При этом половина из них рассчитывают увеличивать объем продаж и производства, а около четверти — выходить на новые рынки сбыта. Такие результаты были получены в ходе исследования, проведенного ВТБ, рассказал заместитель президента — председателя правления банка Денис Бортников.

Чаще всего о развитии говорят компании, работающие в сфере производства товаров народного потребления, промышленности, энергетики и сельского хозяйства. Расширять продажи и производство они планируют как за счет собственных средств, так и с привлечением кредитов. Предприятия торговли и ретейла активно думают о выходе на маркетплейсы, а среди иностранных рынков лидируют Китай, ОАЭ и ближнее зарубежье. При этом каждая четвертая компания считает, что ее текущее состояние оптимально и наращивать объемы не планирует.