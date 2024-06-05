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    ВТБ: более половины компаний МСБ планируют расширять бизнес как в России, так и выходить на новые рынки

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    Около 54% российских предпринимателей в сегменте малого и среднего бизнеса в ближайший год планируют расширять свой бизнес. При этом половина из них рассчитывают увеличивать объем продаж и производства, а около четверти — выходить на новые рынки сбыта. Такие результаты были получены в ходе исследования, проведенного ВТБ, рассказал заместитель президента — председателя правления банка Денис Бортников.

    Чаще всего о развитии говорят компании, работающие в сфере производства товаров народного потребления, промышленности, энергетики и сельского хозяйства. Расширять продажи и производство они планируют как за счет собственных средств, так и с привлечением кредитов. Предприятия торговли и ретейла активно думают о выходе на маркетплейсы, а среди иностранных рынков лидируют Китай, ОАЭ и ближнее зарубежье. При этом каждая четвертая компания считает, что ее текущее состояние оптимально и наращивать объемы не планирует.

    Самыми важными для бизнеса инструментами финансовой поддержки предприниматели считают субсидии и целевые гранты (25%), а также льготное финансирование (23%) — в основном, в виде кредитов. Налоговые льготы, особенно послабления в части НДС, оказались актуальны для компаний, работающих в сфере ИТ и телекоммуникаций. Если говорить о нефинансовой поддержке, то более половины опрошенных называют в числе востребованных мораторий на проверку бизнеса и упрощение отчетности. Для сферы услуг актуальна поддержка в продвижении бизнеса в социальных сетях и на маркетплейсах.

    «Сегмент МСБ проявил высокую гибкость в условиях значительных изменений последних лет, поэтому результаты исследования крайне важны — они доказывают, что предприниматели оптимистичны и в ближайший год видят для себя возможности для развития, запуска проектов и создания рабочих мест», — говорит Денис Бортников.

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