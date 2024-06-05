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    Мультимедийная заметка

    Первую советскую атомную подлодку обеспечили высокоскоростным интернетом от билайна

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    Теперь на подводной лодке К-3 «Ленинский комсомол» (АПЛ К-3) можно пользоваться быстрой мобильной связью от билайна. Отреставрированное судно стоит в кронштадтском Музее военно-морской славы.

    Если обеспечить связью два этажа музея — дело привычное, то случай с подводной лодкой нельзя назвать стандартным. Его можно сравнить с матрешкой: внутри здания музея, железобетонные стены которого мешают «пробиться» сигналу от базовой станции с улицы, находится другой гигантский металлический объект. И в нем связи точно нет.

    Для решения этой проблемы технические специалисты разместили внутри лодки пять миниатюрных антенн. А чтобы подключить их, проложили в металлическом корпусе линии связи, которые идут от ранее построенного оборудования. В итоге билайну — первому из операторов мобильной связи — удалось не просто обеспечить посетителей АПЛ качественным интернетом, но и добиться быстрого соединения: скорость 4G (Джи) внутри подлодки может доходить до 120 Мбит/с.

    Директор Петербургского отделения билайна Евгений Галушко: «Обеспечить доступ к 4G внутри толстостенного металлического предмета — задача необычная. Пришлось решить ряд сложных инженерных вопросов. Например, выварить специальными сварочными аппаратами отверстия в переборках для прокладки кабелей. А затем проложить радиочастотные кабели и смонтировать антенны. билайну первому среди операторов удалось обеспечить посетителей подлодки связью 4G. Теперь абоненты смогут делиться фото и видео прямо с места событий».

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    С «Ленинского комсомола» началась история отечественного атомного флота. Первая советская подлодка, движимая атомной энергией, стала беспрецедентным явлением не только в истории флота, но и в музейной. В 2021 году спасенную от утилизации и отреставрированную подводную лодку транспортировали из Снежногорска Мурманской области в Кронштадт. АПЛ К-3 — экспонат, у которого нет аналогов в мире. Объекты такого размера в натуральную величину ранее не были представлены на выставках.

    Сейчас это главный выставочный образец Музея военно-морской славы и единственный в мире музеефицированный подводный атомоход, экспонируемый на суше в крытом помещении.

    Фото предоставлены пресс-службой Музея военно-морской славы

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