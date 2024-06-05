От 17 до 22. Суд приговорил диверсантов, принуждавших школьников устраивать поджоги на железной дороге

Второй Западный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу о создании диверсионного сообщества, организаторы которого использовали несовершеннолетних для поджогов релейных шкафов на киевском направлении Московской железной дороги. Как сообщает 5 июня ТАСС, Кирилл Горьков и Евгений Заичкин были осуждены на 22 года и 3 месяца и 17 лет соответственно.

Судья в своем приговоре указал, что, помимо срока, Горькову назначен штраф в размере 200 тысяч рублей, Заичкину — 250 тысяч.

Согласно решению суда, Горьков должен провести первые пять лет в тюрьме, а Заичкин — первые три года. После этого обоим предстоит отбывать оставшийся срок в колонии строгого режима. Кроме того, суд удовлетворил иск потерпевшей стороны — РЖД, взыскав с Горькова около 320 тыс. рублей.