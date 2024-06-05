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    От 17 до 22. Суд приговорил диверсантов, принуждавших школьников устраивать поджоги на железной дороге

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    16 комментариев

    Второй Западный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу о создании диверсионного сообщества, организаторы которого использовали несовершеннолетних для поджогов релейных шкафов на киевском направлении Московской железной дороги. Как сообщает 5 июня ТАСС, Кирилл Горьков и Евгений Заичкин были осуждены на 22 года и 3 месяца и 17 лет соответственно.

    Судья в своем приговоре указал, что, помимо срока, Горькову назначен штраф в размере 200 тысяч рублей, Заичкину — 250 тысяч.

    Согласно решению суда, Горьков должен провести первые пять лет в тюрьме, а Заичкин — первые три года. После этого обоим предстоит отбывать оставшийся срок в колонии строгого режима. Кроме того, суд удовлетворил иск потерпевшей стороны — РЖД, взыскав с Горькова около 320 тыс. рублей.

    Ранее в том же суде за диверсии на железной дороге и госизмену приговорили к 25 годам лишения свободы Владимира Малину. Как писала пресса, 36-летний бармен был задержан за поджог релейного шкафа на переезде Пожитково — Большое окружное кольцо Московской железной дороги весной 2023 года.

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    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ3

    Комментарии 16

    забыл все05 Июн 2024 в 14:06
    лишить человека жизни - 8 лет, покушаться на релейные шкафы РЖД - 22.
    +0−0
    Slava_Rossii205 Июн 2024 в 13:14
    Почему дело рассматривал военный суд? Осуждённые российские военнослужащие? Если так, то как всё это получилось?
    +3−0
    vasili.lavrovsky05 Июн 2024 в 13:11
    КГБ не спит ни ночью ни днём!
    +0−0
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