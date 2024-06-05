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    На Петергофском шоссе «Солярис» не разъехался с «Ягуаром». Водители дрались и стреляли

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    12 комментариев

    Иностранца увезли в больницу после дорожной стрельбы в Красносельском районе Петербурга. Угодив в аварию, он потянул руки к водителю «Ягуара».

    Белый «Солярис» и чёрный F-Pace не разминулись на пересечении Петергофского шоссе и улицы Доблести накануне в девятом часу вечера, стало известно «Фонтанке» 5 июня. Дискуссия о последствиях у водителей вышла настолько жаркой, что очевидцы набрали номер экстренной службы «112», сообщив о драке и стрельбе.

    Травматическую «Осу» использовал 37-летний петербуржец, ехавший на «Ягуаре». С его слов, вынужденно: оппонент из «Соляриса» якобы хватал его за одежду и пытался придушить. Ответом стали два выстрела светошумовыми патронами.

    Петербуржец уверяет полицейских, что палил, не целясь в противника. 26-летнего приезжего из Узбекистана увезли в больницу с небольшими ожогами, ссадинами и ушибами груди и предплечья. После оказания медпомощи его отпустили.

    Стрелок получил протокол о мелком хулиганстве. «Оса» изъята, документы на оружие у мужчины в порядке. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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    Комментарии 12

    28240881205 Июн 2024 в 14:01
    перед солярисом ягуар всегда должен быть прав по праву рождения
    +0−0
    Boris_93*105 Июн 2024 в 13:50
    В изложении Фонтанки весьма похоже что жизни и здоровью применившего ооп ничего не угрожало , так что судя по всему ему надо было воздействовать на "агрессора" исключительно
    " молитвой и Божьим словом " (с)
    +0−0
    Дядя Бо05 Июн 2024 в 13:44
    И опять незаменимый. Сколько же их в Питер завезли?
    +0−0
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