На Петергофском шоссе «Солярис» не разъехался с «Ягуаром». Водители дрались и стреляли

Иностранца увезли в больницу после дорожной стрельбы в Красносельском районе Петербурга. Угодив в аварию, он потянул руки к водителю «Ягуара».



Белый «Солярис» и чёрный F-Pace не разминулись на пересечении Петергофского шоссе и улицы Доблести накануне в девятом часу вечера, стало известно «Фонтанке» 5 июня. Дискуссия о последствиях у водителей вышла настолько жаркой, что очевидцы набрали номер экстренной службы «112», сообщив о драке и стрельбе.



Травматическую «Осу» использовал 37-летний петербуржец, ехавший на «Ягуаре». С его слов, вынужденно: оппонент из «Соляриса» якобы хватал его за одежду и пытался придушить. Ответом стали два выстрела светошумовыми патронами.

