17 млн волосков и перьев: на стенде «Газпром нефти» представили арт-проект «Открывая тундру», впечатливший своей реалистичностью

«Газпром нефть» представила на своем стенде на ПМЭФ-2024 арт-проект «Открывая тундру», посвященный природе региона, в котором компания ведет активную деятельность. Гостей и участников форума встретили цифровые изображения песца, полярной совы и северного оленя, прорисованные с максимальной натуралистичностью.
Раскрыть реальный мир тундры с его постоянным движением, цветением, переплетением красок и сюжетов помогли современные технологии. Особая архитектура 8-метрового изогнутого экрана, который украшает фасад стенда компании, позволяет видеть трехмерные изображения без специальных очков, благодаря эффекту 3D Naked Eye.
«Мы создали уникальный по детализации проект, оцифровывающий истинное величие природы, — рассказывает Иван Нефёдкин, креативный директор студии Radugadesign. — Эта реалистичность не только передает зрителю наше восхищение тундрой и неподражаемым богатством ее природы, но также открывает дверь в фантазийный мир, созданный нами. «Открывая тундру» — это тысячи кадров анимации, миллионы волосков шерсти и перьев, растений и уникальная хореография животных. Мы помогаем зрителю проникнуть за границу обыденной реальности и увидеть тундру как источник бесконечного вдохновения».
Животные, «поселившиеся» по ту сторону экрана, — полярная сова, песец, северный олень — смотрят на посетителей павильона форума и при этом ведут себя как реальные звери, так что почти невозможно поверить, что все это — продукт труда цифровых художников.
предоставлено пресс-службой «Газпром нефти»
«Мы много лет работаем в тундре и хорошо её чувствуем. Для нас очевидно, что место человека в этом регионе определяется прежде всего пониманием хрупкости арктической экосистемы и ценности многовекового опыта коренных народов, научившихся жить с ней в гармонии, — комментирует Александр Дыбаль, начальник департамента коммуникаций компании «Газпром нефть». — Поэтому вместе с образами живой природы мы используем народные орнаменты. И наш арт-проект — это визуальные эмоции внимательного наблюдателя, передающего своё отношение к уникальному природному явлению — тундре».