Финляндия создаст ледокол для ликвидации разливов нефти на Балтике. Причина — Россия

Финляндия совместно с Европейским агентством морской безопасности (EMSA) работает над созданием еще одного ледокола на случай разлива нефти в северной части Балтийского моря. Об этом 5 июня сообщает министерство транспорта и связи страны.

По мнению экспертов, риск экологической катастрофы на Балтике, особенно в Финском заливе, увеличился, поскольку из-за санкций против РФ нефть якобы перевозится на старых судах с менее надёжным страхованием. Риски также увеличиваются из-за суровых условий и, вероятно, из-за слабого оборудования на старых судах, которые перевозят сырую нефть и могут быть непригодными для ледовых условий. Кроме того, сбор нефти, попавшей в море в результате аварии, в ледовых условиях сложнее и дороже, чем из открытой воды.