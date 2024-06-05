Финляндия создаст ледокол для ликвидации разливов нефти на Балтике. Причина — Россия

Финляндия совместно с Европейским агентством морской безопасности (EMSA) работает над созданием еще одного ледокола на случай разлива нефти в северной части Балтийского моря. Об этом 5 июня сообщает министерство транспорта и связи страны.
По мнению экспертов, риск экологической катастрофы на Балтике, особенно в Финском заливе, увеличился, поскольку из-за санкций против РФ нефть якобы перевозится на старых судах с менее надёжным страхованием. Риски также увеличиваются из-за суровых условий и, вероятно, из-за слабого оборудования на старых судах, которые перевозят сырую нефть и могут быть непригодными для ледовых условий. Кроме того, сбор нефти, попавшей в море в результате аварии, в ледовых условиях сложнее и дороже, чем из открытой воды.
В министерстве отмечают, что в настоящее время у EMSA имеется 14 судов для ликвидации разливов нефти, из которых только одно находится в южной части Балтийского моря. Власти Финляндии считают, что в дополнение к нему необходимо как минимум одно судно для северной части Балтийского моря.
Наблюдательный совет Европейского агентства морской безопасности соберется в Лиссабоне