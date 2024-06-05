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    Финляндия создаст ледокол для ликвидации разливов нефти на Балтике. Причина — Россия

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    3 комментария

    Финляндия совместно с Европейским агентством морской безопасности (EMSA) работает над созданием еще одного ледокола на случай разлива нефти в северной части Балтийского моря. Об этом 5 июня сообщает министерство транспорта и связи страны.

    По мнению экспертов, риск экологической катастрофы на Балтике, особенно в Финском заливе, увеличился, поскольку из-за санкций против РФ нефть якобы перевозится на старых судах с менее надёжным страхованием. Риски также увеличиваются из-за суровых условий и, вероятно, из-за слабого оборудования на старых судах, которые перевозят сырую нефть и могут быть непригодными для ледовых условий. Кроме того, сбор нефти, попавшей в море в результате аварии, в ледовых условиях сложнее и дороже, чем из открытой воды.

    В министерстве отмечают, что в настоящее время у EMSA имеется 14 судов для ликвидации разливов нефти, из которых только одно находится в южной части Балтийского моря. Власти Финляндии считают, что в дополнение к нему необходимо как минимум одно судно для северной части Балтийского моря.

    Наблюдательный совет Европейского агентства морской безопасности соберется в Лиссабоне 5–6 июня. На этой встрече Эстония, Швеция и Финляндия поднимут вопрос предотвращения разливов нефти в северной части Балтики.

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    Комментарии 3

    FalconNitro305 Июн 2024 в 11:11
    А что, вы думете у них бюджет не пилят? Сейчас под последствия соседства с нами и финнам денежка перепадет под придуманые риски, да и прибалтосы не забесплатно нас хаят..
    +0−0
    Zнаворотник05 Июн 2024 в 11:07
    "якобы на старых", то есть по факту это заблуждение? перевозят на новых с регулярным обслуживанием? якобы...
    +1−0
    chip105 Июн 2024 в 11:04
    То есть готовятся воровать случайно разлитую нами нефть, и не стыдно?
    +0−2
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