Помощник президента США по нацбезопасности сделал несколько заявлений об Украине

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сделал несколько заявлений на борту самолета американского лидера, который вылетел во Францию, чтобы принять участие в памятных мероприятиях по случаю 80-й годовщины высадки союзников в Нормандии и встретиться с президентом Эммануэлем Макроном. Заявления приводит 5 июня ТАСС.

США, по словам Салливана, не планируют направлять военных инструкторов или войска на Украину и не готовятся к проведению тренировочной миссии на Украине. Но готовы расширять объёмы подготовки украинцев за пределами Украины.



«Я отмечу, что США создали серьезную инфраструктуру в Германии для подготовки. Они подготовили тысячи украинских солдат к применению техники западного производства», — сказал Салливан.

«Мы готовы продолжить и, по сути, расширить эту подготовку. Мы сообщили об этом украинцам напрямую», — добавил он.



Администрация США, по его словам, в ближайшие недели ожидает объявлений о поставках Украине новых крупных партий вооружений. По данным Пентагона, объем направленной Киеву вашингтонской администрацией военной помощи превысил 51 млрд долл., напоминает ТАСС.



«Я думаю, что свободный мир, страны, которые объединились для поддержки Украины, должны не просто подтвердить, а увеличить эту поддержку в два раза», — отметил Салливан.

Он анонсировал встречи президентов США и Украины Байдена и Зеленского во Франции и Италии, а также сообщил, что Вашингтон может сделать новые заявления по изъятию замороженных активов России.

