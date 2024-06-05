В Автово подросток случайно обварился кипятком, он в реанимации

Мальчика школьного возраста госпитализировали с ожогами из квартиры в Кировском районе Петербурга. Родители говорят о его утренней неловкости.



13-летний пациент с термическими ожогами поступил в детскую больницу имени Раухфуса накануне, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 5 июня. В тяжёлом состоянии подростка доставили из квартиры в Автово, где он живёт с матерью и отцом из Азербайджана, пару лет назад получившим вид на жительство.



Со слов родных, в восьмом часу утра сын случайно опрокинул на себя чайник с кипятком. С вызовом скорой медлить не стали. По предварительным данным, у подростка обожжено порядка 12 процентов тела. Он в реанимации.

