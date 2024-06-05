Жара возвращается. В Петербурге снова ожидается 27 градусов

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», сегодня в городе переменная облачность, без существенных осадков, ветер слабый, 25–27 градусов.

С утра 5 июня небо в Петербурге ясное, и день будет по-настоящему летний.

Синоптическую ситуацию в регионе формирует гребень антициклона, что означает минимальную вероятность дождей. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 756 мм рт. ст., что ниже нормы, сообщает центр «ФОБОС».



В четверг будет чуть прохладнее — 23–25 градусов. Днем облачности станет больше, возможны кратковременные дожди, местами ливни, грозы.

