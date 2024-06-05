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    Жара возвращается. В Петербурге снова ожидается 27 градусов

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    9 комментариев
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    С утра 5 июня небо в Петербурге ясное, и день будет по-настоящему летний.

    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», сегодня в городе переменная облачность, без существенных осадков, ветер слабый, 25–27 градусов.

    Синоптическую ситуацию в регионе формирует гребень антициклона, что означает минимальную вероятность дождей. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 756 мм рт. ст., что ниже нормы, сообщает центр «ФОБОС».

    В четверг будет чуть прохладнее — 23–25 градусов. Днем облачности станет больше, возможны кратковременные дожди, местами ливни, грозы.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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    Комментарии 9

    27492304505 Июн 2024 в 10:44
    Этим, которые приехали на саммит, всё хорошо, любят они жару! Африка, Талибан и т.д.
    +0−0
    aprahka05 Июн 2024 в 10:32
    Жара с духотой тяжело..
    +4−0
    triton197705 Июн 2024 в 10:02
    Никуда жара "не возвращается", потому что толком никуда и не девалась)
    +9−0
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