Круче, чем в «Гранд отеле». Рынок посуточной аренды люксовых квартир расцвел на ПМЭФ

В главных и самых известных отелях Петербурга никаких номеров в дни ПМЭФа нет, и забронированы они были уже давно. Но «Фонтанка» нашла, где разместить весьма статусных гостей, чтобы было не стыдно. Дешево не будет.

Те, кто хочет запрыгнуть в последний вагон, еще может схватить двухкомнатный люкс с видом на Неву за 80 тысяч рублей, но это не в центре, а на Васильевском острове, в гостинице River Palace 4 звезды. Или раскошелиться и снять за 165 тысяч делюкс с видом на город — прямо в центре, в отеле Wawelberg, но только на последний день форума.

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Все остальные знаковые центральные отели даже не дают возможности поставить числа 4–8 июня в окне бронирования. Так-то, конечно, где остановиться есть. Но уважаемому гостю — либо ехать подальше от Невского, либо соглашаться на более скромный быт. В принципе, что может быть плохого в представительском люксе с видовой ванной и видом на Неву в отеле «Санкт-Петербург»? Это более чем достойный вариант, причем доступный на все дни ПМЭФ.



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Однако есть и другие варианты, которые следует искать не на сайтах люксовых отелей, а в более прозаическом месте — сайтах объявлений. «Фонтанка» сочла нестыдным хотя бы взглянуть на рынок посуточной аренды Петербурга. Там, мягко говоря, условия не хуже, чем в пятизвездочной гостинице, хотя, конечно, везде есть свои плюсы и минусы.

Сразу стоит оговориться: то, что видно сейчас на сайтах объявлений, — это лишь часть рынка. Реально дорогие квартиры находят своих клиентов на других каналах, а ПМЭФ сильно проредил предложение. Кроме того, отображаемые цены везде имеют приставку «от». Это значит, что сейчас они могут быть не вполне актуальны. Итак, начинаются люксовые апартаменты от 60 тысяч за сутки. За эти деньги доступна, допустим, 7-комнатная квартира площадью 330 кв. м , вернее, как ее представляет арендодатель, «арт-объект» на «Маяковской». Он «с дизайнерским освещением и подвесными зеркалами на потолках. Каждая комната с уникальным интерьером. Даже самый искушенный может найти для себя изюминку». Бонусом — за углом веселая улица Некрасова, ставшая своего рода второй Думской после ее кончины. Обычно квартира сдается покомнатно как гостиница. Но, похоже, рады будут всем гостям.



Фото: vk.com/izijiza Фото: vk.com/izijiza Фото: vk.com/izijiza Поделиться Поделиться







Там же, на «Маяковской», этот же агент предлагает 4-комнатную квартиру такой же площадью и пятикомнатную ( 380 кв. м ) на Воскресенской набережной. Ценообразование такое же.

Фото: vk.com/izijiza Фото: vk.com/izijiza Фото: vk.com/izijiza Фото: vk.com/izijiza Поделиться Поделиться







Тему тяжелого люкса продолжает пятикомнатная квартира ( 270 кв. м ) на Адмиралтейской набережной. Там панорамный вид на Неву, шпиль Адмиралтейства практически над головой, два этажа, терраса, бильярд и еще много чего, недоступного постояльцам пятизвездочных гостиниц. Стоит от 45 тысяч за сутки. С животными — строго нет.

Фото: https://vk.com/mininapartments Фото: https://vk.com/mininapartments Фото: https://vk.com/mininapartments Поделиться Поделиться







Примерно за столько же предлагается куда меньшая квартира — 45-метровая студия в Столярном переулке. Выглядит куда менее пафосно, чем предыдущие варианты, несмотря на цену. Локация — рядом с Сенной площадью — тоже подемократичнее, но у этого варианта, разумеется, совсем другая целевая аудитория. Возможно, не менее платежеспособная, но с другими жизненными взглядами.

Фото: Avito.ru Фото: Avito.ru Фото: Avito.ru Поделиться Поделиться







Еще более спартански и по-деловому сухо выглядит 45-метровая квартира в новом ЖК в конце Московского проспекта, уже за парком Победы. Тех, кто предпочтет на время ПМЭФ такой вариант, можно понять: к «Экспофоруму» ближе, суета ночной жизни, в принципе, и дома доступна. А просто прийти и с комфортом поспать — ну почему нет? Стоит, правда, 42 тысячи за ночь. Но есть и свой плюс: в центре не бывает двадцать четвертых этажей, с которых весь город как на ладони.

Фото: Avito.ru Фото: Avito.ru Фото: Avito.ru Поделиться Поделиться





Но кому-то все же нужен именно Невский, так что вернемся туда. Почти на углу с Маяковского — шум большого города обеспечен — всего за 20 тысяч в сутки предлагается 8-комнатная квартира площадью 250 м . Там реально можно разместить целый офис с секретарями, клерками и письмоводителями, а директору останется уютная спальня. Это предложение уже совсем без пафоса (но раз это Петербург и Невский, то камин, конечно, есть).

Фото: Avito.ru Фото: Avito.ru Фото: Avito.ru Фото: Avito.ru Поделиться Поделиться







Всего за 19 500, но совершенно другая атмосфера, да, считай, другой город. Изысканный старый Петербург в самом его колыбельном месте. 2-комнатная квартира 120 м на Петровской набережной прямо напротив домика Петра Первого. Там тихо, вид на воду, Петроградка.

Фото: Avito.ru Фото: Avito.ru Фото: Avito.ru Фото: Avito.ru Поделиться Поделиться







И снова Невский. За 19 тысяч в соседнем от отеля Wawelberg доме (помните, там еще можно было снять номер за 165 тысяч?) сдается отличная непритязательная 4-комнатная квартира площадью 120 м . Из плюсов — ванная с полноценным окном, выходящим в аутентичный питерский дом-колодец, бесплатная парковка во дворе (в этой локации это ну просто суперлюкс) и — «у нас газовая колонка — горячая вода круглый год!» А, и сауна.

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В целом, перечислять можно еще долго. Вариантов на любой вкус на время ПМЭФ ну очень много. И люкс, и Hi-Tech, и лофт, и ар-нуво — всё, что хотите, вплоть до студии 11 м за 1,5 тысячи рублей на Тележной улице.

По данным «Авито Путешествий», в Центральном районе Петербурга количество доступных квартир в начале июня 2024 года увеличилось на 34% по сравнению с аналогичным периодом в 2023 году. Кроме того, за год в Центральном районе больше всего в сегменте краткосрочной аренды увеличилось предложение студий (+50%) и трехкомнатных квартир (+21%). В Адмиралтейском районе объем предложения квартир, доступных для аренды на сутки, вырос на 46%. Если говорить о типах квартир, то в данном районе отмечается наибольший рост предложения студий (+57%) и двухкомнатных квартир (+40%). Средняя стоимость посуточной аренды квартир в Центральном районе в начале июня 2024 года составляет 3600 рублей, а в Адмиралтейском — 3500 рублей.

Отдельно добавим вариант для самых хитрых. Трехкомнатная квартира в 100 «квадратов» за 25 тысяч в сутки в Пушкине. Сняв ее на время ПМЭФ, вы автоматически избавляетесь от пробок, так как подъезжать к «Экспофоруму» надо будет с другой стороны. Там, конечно, свои нюансы, но вариант рабочий.

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