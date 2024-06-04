Во Всеволожске ребенок чуть не утонул в пруду. Все предосторожности родителей не помогли

Во Всеволожске 4 июня девятилетний мальчик оказался в реанимации после того, как сбежал из дома и полез в пожарный водоем. Ребенка успели вытащить из воды, однако он в тяжелом состоянии. По данным «Фонтанки», родители сняли для семьи дом на лето и специально искали место без водоемов и с высоким забором.



Мать пострадавшего рассказала полиции, что семья специально искала на лето уединенный дом с высоким забором, без водоемов поблизости и одноэтажный.



Пока супруг находился на работе, мама с тремя детьми и их бабушкой находилась в доме. У пострадавшего мальчика диагностирована умственная отсталость, ребенок любит убегать. Поэтому женщина заперла дом изнутри.



Мама уложила свою трехлетнюю дочь на дневной сон, а через некоторое время бабушка сообщила, что внука дома нет. Дверь при этом осталась запертой. При осмотре дома одно из окон оказалось открыто, вероятно, ребенок сбежал через него.



Женщина побежала на поиски и увидела своего сына в пожарном пруду, лежащим лицом вниз. Ребенка вытащили, после реанимационных процедур мальчик начал дышать. Очевидец, помогавший со спасением, вызвал скорую.



По предварительным данным, ребенок в тяжелом состоянии в реанимации.

