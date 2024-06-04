    Сейчас

    +22˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +22˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 21

    4 м/с, зап

    755мм

    68%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd89.38eur96.87

    Никто не звонил. Жалобы участницы «Пацанок» на соседа, которого она в итоге поколотила, не подтвердились

    1460
    5 комментариев

    За последние два года в полицию не поступало ни одной заявки от участницы шоу «Пацанки» Александры Петровой. Об этом 4 июня «Фонтанке» сообщили собеседники в ГУ МВД и полиции района.

    «Я ведь до этого инцидента много раз звонила в полицию из-за шумных сборищ с участием этого мужчины под окнами», — рассказала Петрова ранее.

    Однако источники утверждают — ни одной заявки от девушки не было как минимум последние два года.

    В конце мая Петрова остро отреагировала на посиделки выпивающей компании под окнами жилого дома на проспекте Народного Ополчения. Она, по словам свидетелей, выбежала на улицу с молотком и потребовала прекратить нарушать общественный покой. При этом 43-летнему соседу досталось от девушки, после чего он написал на нее заявление.

    Теперь экс-участнице телепроекта «Пацанки» грозит уголовная статья о нанесении побоев.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 5

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    5
    close