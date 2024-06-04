Никто не звонил. Жалобы участницы «Пацанок» на соседа, которого она в итоге поколотила, не подтвердились

За последние два года в полицию не поступало ни одной заявки от участницы шоу «Пацанки» Александры Петровой. Об этом 4 июня «Фонтанке» сообщили собеседники в ГУ МВД и полиции района.



«Я ведь до этого инцидента много раз звонила в полицию из-за шумных сборищ с участием этого мужчины под окнами», — рассказала Петрова ранее.



Однако источники утверждают — ни одной заявки от девушки не было как минимум последние два года.



В конце мая Петрова остро отреагировала на посиделки выпивающей компании под окнами жилого дома на проспекте Народного Ополчения. Она, по словам свидетелей, выбежала на улицу с молотком и потребовала прекратить нарушать общественный покой. При этом 43-летнему соседу досталось от девушки, после чего он написал на нее заявление.



Теперь экс-участнице телепроекта «Пацанки» грозит уголовная статья о нанесении побоев.

