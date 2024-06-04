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    Байден временно запретил предоставлять убежище в США мигрантам, незаконно пересекающим границу с Мексикой

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    Нелегальным мигрантам, пересекающим южную границу Соединенных Штатов, временно запретил предоставлять убежище президент страны Джо Байден. Мера носит временный характер и будет распространяться на те периоды, когда поток желающих очутиться в США будет превышать пропускные способности границы, сообщает 4 июня пресс-служба Белого дома. Именно так ситуация обстоит сейчас, отмечается в заявлении.

    Также США начнут ускоренно депортировать нелегальных мигрантов, у которых нет законных прав пребывания в стране. Предполагается, что данные меры облегчат иммиграционным службам выдворение лиц и снизят нагрузку на сотрудников пограничного патруля.

    Гуманитарные исключения сделают для детей без сопровождения и жертв торговли людьми.

    В конце января этого года обострилась напряженность между властями штата Техас и Белым домом из-за наплыва нелегальных мигрантов из Мексики. Техасский губернатор Грег Эбботт заявил, что готов к конфликту с федеральными властями ради защиты границ.

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