Байден временно запретил предоставлять убежище в США мигрантам, незаконно пересекающим границу с Мексикой

Нелегальным мигрантам, пересекающим южную границу Соединенных Штатов, временно запретил предоставлять убежище президент страны Джо Байден. Мера носит временный характер и будет распространяться на те периоды, когда поток желающих очутиться в США будет превышать пропускные способности границы, сообщает 4 июня пресс-служба Белого дома. Именно так ситуация обстоит сейчас, отмечается в заявлении.

Также США начнут ускоренно депортировать нелегальных мигрантов, у которых нет законных прав пребывания в стране. Предполагается, что данные меры облегчат иммиграционным службам выдворение лиц и снизят нагрузку на сотрудников пограничного патруля.