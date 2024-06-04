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    В китайском Гуанчжоу инвестируют $1.4 млрд в «летающие такси»

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    В китайском городе Гуанчжоу к 2027 году инвестируют более $1,4 млрд в «экономику малых высот». Речь о создании инфраструктуры «летающих авто». Об этом 4 июня сообщает портал NikkeiAsia.

    Предполагается, что новый вид транспорта начнет работать на высотах до 3000 метров. Это будут как пилотируемые, так и автономные гражданские летательные аппараты. Деньги нужны на строительство инфраструктуры для «воздушных такси», включая более 100 точек взлета и посадки. Планируется также построить аэродром авиации общего назначения с взлетно-посадочной полосой короче, чем в гражданских аэропортах.

    В Гуанчжоу работают две компании, которые разрабатывают аппараты с вертикальным взлетом и посадкой с электрическим приводом (eVTOL) — Xpeng AeroHT (дочерняя фирма производителя электромобилей Xpeng) и EHang.

    Их продукцию уже можно купить, цены стартуют от $138 тыс.. Это «летающие электромобили», которые могут зависать на месте и приземляться без взлетно-посадочной полосы. Многие ожидают, что eVTOL станут воздушными такси и, в конечном итоге, даже частными пассажирскими транспортными средствами.

    В апреле компания EHang получила производственный сертификат на массовое производство своих «летающих автомобилей». Однако для открытия бизнеса EHang по-прежнему требуется сертификат авиаоператора от китайских регулирующих органов.

    Отметим, что тематика «летающих авто» была очень популярна в США после второй мировой войны. Концепция подразумевала, что такие транспортные средства могли бы взлетать с обычных дорог, а не с аэродромов.

    В частности, в конце 1940-х была создана модель Airphibian, которая могла летать как самолет со скоростью 120 миль в час (200 км/ч) или ехать как автомобиль со скоростью 50 миль в час (80 км/ч). Создатель Airphibian Роберт Фултон говорил, что трансформировать его изобретения из одной ипостаси в другую может «любая домохозяйка за пять минут».

    Именно Airphibian стала первым в мире летающим автомобилем, получившим сертификат Управления гражданской авиации США, однако стать массовым продуктом изобретению было не суждено.

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