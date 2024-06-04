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    Закон о едином полисе ОСАГО для России и Белоруссии могут принять до конца года

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    Закон о едином полисе ОСАГО для России и Белоруссии может быть принят в третьем-четвертом квартале этого года. Об этом 4 июня сообщил руководитель департамента финансовой политики Минфина РФ Алексей Яковлев, сообщает пресс-служба министерства.

    Законопроект был внесен в правительство для обсуждения. По словам Яковлева, предполагается, что, покупая полис ОСАГО в России с расширением на Белоруссию, можно будет беспрепятственно выезжать туда и получать возмещение по договору в случае наступления страхового случая.

    Летом 2023 года закон согласовало парламентское собрание Союзного государства, после чего Москве и Минску предстояло скорректировать внутренние правила, чтобы идея заработала.

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