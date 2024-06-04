Эксперты: спрос на первичном рынке после завершения льготной ипотеки может упасть на 40%





Сейчас видятся два сценария развития событий после завершения льготной ипотеки под 8%: события могут пойти по двум сценариям. Как считает директор по ипотечным продажам и внедрению финансовых инструментов ГК «А101» Рустам Азизов, в случае пессимистичного варианта доступность жилья для многих россиян снизится уже летом.



По словам эксперта, по итогам прошедших месяцев 2024 года на долю семейной ипотеки пришлось порядка 52% ипотечных сделок, а на льготную — 29%.



—Если с июля ухудшатся условия по семейной программе, полностью отменится льготная программа, а IT-ипотека продлится на нынешних условиях до конца декабря, то выдача ипотеки может упасть с 90%, которые мы видели по итогам мая, до 60–70% уже летом. Спрос на первичном рынке недвижимости может упасть на 40%. Это скажется на доступности жилья для тех, у кого ипотека была единственным вариантом покупки квартиры.

