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    Учителя математики, информатики и физики со всей страны смогут получить финансовую поддержку

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    Фото: Istock.com
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    Начался сбор заявок на гранты по второй всероссийской программе «Вклад в поколение», организованный Тинькофф Образованием совместно с Центральным университетом. Гранты выделяются на поддержку талантливых преподавателей математики, информатики и физики, на каждого победителя в рамках конкурса выделено по 150 тысяч рублей.

    В прошлом году в программе приняли участие педагоги из 81 региона страны.

    Помимо поддержки региональных школьных учителей, программа показывает, как практически применить школьные знания в бизнесе, чтобы педагоги помогли ученикам стать востребованными специалистами.

    —Мы поговорили с учителями и расспросили их о проблемах, — рассказал Евгений Ивашкевич, ректор Центрального университета.Одна из них — низкая заработанная плата. Поэтому победитель конкурса «Вклад в поколение» может потратить грант так, как посчитает нужным. Мы не просим учителей реализовывать проекты на деньги гранта или отчитываться за потраченные средства.

    Подать заявку на весеннюю программу можно до 3 июля 2024 года. После конкурсного отбора, онлайн-интервью и творческого задания участникам предстоит загрузить видеофрагмент своего урока. Жюри из 11 экспертов выберут победителей, результаты станут известны не позднее 10 октября 2024 года.

    Участвовать в конкурсе могут учителя математики, информатики, физики из любой школы России или организации дополнительного образования.

    Фото: Istock.com

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