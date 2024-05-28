Путепровод над Новоприозерским шоссе будет труднопроезжаемым до конца недели

В Ленинградской области ремонтируют путепровод над трассой «Сортавала». Ограничения движения вводят, но заметят их только «совы».
До конца недели дорожники будут ремонтировать путепровод над Новоприозерским шоссе, который расположен за торгово-развлекательным центром «МЕГА Парнас», сообщает 28 мая дорожный комитет Ленобласти. Дорога через него соединяет Порошкино и Юкки с Буграми, Корабсельками и Энколово.
Работы ведутся исключительно по ночам — с часа ночи до семи утра. В это время на участке вводят реверсивное движение. В ночь на понедельник там сняли старое покрытие с колеей, в ночь на вторник уложили черновой слой нового асфальта. Предстоит еще две ночи работ и ограничений, и уже в пятницу по трассе можно будет ехать без проблем.
Работы на путепроводе — часть ремонта участков дорог между Юкками и Кузьмолово, который стартовал еще в апреле этого года. Сейчас он уже подходит к концу.