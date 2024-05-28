«Можно лезть с кулаками и никому нет дела». Сотрудник военкомата рассказал, как получил в лицо на КАДе

Полиция проверяет обращение сотрудника военкомата из Петербурга, который пожаловался на нападение со стороны водителя «Тойота Камри». Как рассказал «Фонтанке» 28 мая пострадавший Дмитрий, дело было в скорости движения на КАДе.

Со слов мужчины, 25 мая около 10 часов утра он ехал в левой полосе по кольцевой в сторону Красносельского шоссе с разрешенной скоростью 110 км/ч, когда неожиданно с правой стороны его начал обгонять водитель на «Тойоте» с непростым номером. «Подрезал меня и резко затормозил. Я покрутил у виска пальцем. Через 3–5 километров на съезде с КАДа этот же автомобиль меня подрезал повторно, перегородил мне дорогу, создав аварийную ситуацию. Из машины вышел гражданин <...> и стал стучать кулаками мне в водительское окно, угрожать физической расправой», — говорит Дмитрий.