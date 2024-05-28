«Можно лезть с кулаками и никому нет дела». Сотрудник военкомата рассказал, как получил в лицо на КАДе

Полиция проверяет обращение сотрудника военкомата из Петербурга, который пожаловался на нападение со стороны водителя «Тойота Камри». Как рассказал «Фонтанке» 28 мая пострадавший Дмитрий, дело было в скорости движения на КАДе.
Со слов мужчины, 25 мая около 10 часов утра он ехал в левой полосе по кольцевой в сторону Красносельского шоссе с разрешенной скоростью 110 км/ч, когда неожиданно с правой стороны его начал обгонять водитель на «Тойоте» с непростым номером. «Подрезал меня и резко затормозил. Я покрутил у виска пальцем. Через 3–5 километров на съезде с КАДа этот же автомобиль меня подрезал повторно, перегородил мне дорогу, создав аварийную ситуацию. Из машины вышел гражданин <...> и стал стучать кулаками мне в водительское окно, угрожать физической расправой», — говорит Дмитрий.
читатель «Фонтанки»
На вопрос: «У вас такой красивый автомобиль, зачем же вы создаете аварийную ситуацию?» последовали удары по лицу, сообщил мужчина. В больнице у него диагностировали ушибы мягких тканей лица.
«Жаль, что <...> можно офицеру плевать в лицо и лезть в автомобиль с кулаками и никому нет до этого дела», — посетовал Дмитрий, уточнив, что сначала в полиции якобы не хотели у него принимать заявление. По словам пострадавшего, он написал его в понедельник, 27 мая, во вторник утром стало известно, что правоохранительные органы отреагировали на обращение, неизвестного ищут.
«Фонтанка» пообщалась с предполагаемым владельцем второй машины, однако мужчина заявил, что такого конфликта у него не было, а сам он не владеет автомобилем с 2019 года.