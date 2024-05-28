На Рубинштейна тушили клуб с жаркими девушками

Стриптиз-клуб горел в Центральном районе Петербурга накануне днем. Пожарные выезжали на пересечение улицы Рубинштейна и Невского проспекта. Об этом «Фонтанке» стало известно 28 мая.
Мужской клуб позиционирует себя как место «с самыми жаркими девушками Петербурга». В понедельник здесь действительно было жарковато, но не из-за длинноногих красоток. Как сообщали в ГУ МЧС, на втором этаже двухэтажного флигеля горела обстановка на площади 10 квадратных метров. Пострадавших нет, ущерб устанавливается. Полиция изъяла с места происшествия фрагмент проводки.