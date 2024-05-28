    Сейчас

    +25˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +25˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 26

    1 м/с, с-з

    766мм

    53%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd88.69eur96.3

    На Рубинштейна тушили клуб с жаркими девушками

    3730
    6 комментариев

    Стриптиз-клуб горел в Центральном районе Петербурга накануне днем. Пожарные выезжали на пересечение улицы Рубинштейна и Невского проспекта. Об этом «Фонтанке» стало известно 28 мая.

    Мужской клуб позиционирует себя как место «с самыми жаркими девушками Петербурга». В понедельник здесь действительно было жарковато, но не из-за длинноногих красоток. Как сообщали в ГУ МЧС, на втором этаже двухэтажного флигеля горела обстановка на площади 10 квадратных метров. Пострадавших нет, ущерб устанавливается. Полиция изъяла с места происшествия фрагмент проводки.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПожарПожар в ПетербургеСтриптиз-клуб
    ЛАЙК0
    СМЕХ5
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 6

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    6
    close