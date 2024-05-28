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    Латвия намерена вложить 20 млн евро в «армию дронов»

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    Власти Латвии в 2024 году собираются инвестировать 20 млн евро в развитие «армии беспилотников». Об этом, как передаёт 28 мая «Коммерсантъ», заявил глава латвийского министерства обороны Андрис Спрудс в соцсетях.

    По его словам, примерно половину этой суммы получат производители беспилотных летательных аппаратов. Вторая половина будет направлена на оборудование учебно-испытательного полигона и подготовку операторов БПЛА.

    На прошлой неделе прибалтийские страны договорились с Финляндией, Норвегией и Польшей о создании «стены дронов» для защиты приграничных зон с помощью беспилотников.

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