Латвия намерена вложить 20 млн евро в «армию дронов»

Власти Латвии в 2024 году собираются инвестировать 20 млн евро в развитие «армии беспилотников». Об этом, как передаёт 28 мая «Коммерсантъ», заявил глава латвийского министерства обороны Андрис Спрудс в соцсетях.



По его словам, примерно половину этой суммы получат производители беспилотных летательных аппаратов. Вторая половина будет направлена на оборудование учебно-испытательного полигона и подготовку операторов БПЛА.



На прошлой неделе прибалтийские страны договорились с Финляндией, Норвегией и Польшей о создании «стены дронов» для защиты приграничных зон с помощью беспилотников.

