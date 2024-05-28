Стоматолог рассказала, почему нужно регулярно менять зубную пасту

Лучше всего подбирать зубную пасту на приеме у стоматолога Фото: shutterstock.com Поделиться Поделиться





«Зубная паста по акции! Дайте две!» Большинство из нас редко читает состав пасты. Мы чаще обращаем внимание на бренд, цену и броские фразы вроде «свежесть дыхания 24 часа».



И все-таки выбор зубной пасты — дело ответственное. Наши коллеги из «Доктора Питера» узнали у эксперта, что следует учесть.

Дина Воронина — врач-ортодонт, главный врач клиники «Атмосфера улыбки», Санкт-Петербург, к. м. н. — Подбирать зубную пасту нужно со стоматологом. Врач подскажет, что именно вам сейчас необходимо: паста с кальцием или с минеральными комплексами, укрепляющими эмаль. Есть пасты с фтором, которые тоже нужны для укрепления эмали, — говорит стоматолог Дина Воронина.



Эксперт советует пользоваться зубной пастой курсами.



— Пасты с кальцием и фтором следует применять поочередно. Например, один месяц с кальцием, один месяц с фтором. Вместе эти элементы не усваиваются, — объясняет Дина Воронина.

Пасты с триклозаном и другими противомикробными препаратами используют при воспалительных заболеваниях слизистой рта, гингивите, пародонтите. Однако постоянно чистить зубы такими пастами нельзя. И применять их нужно, только если назначил стоматолог.

Пасты с морской солью или лесными травами также обладают антисептическим и противовоспалительным действием.



— Но, как и антибактериальные пасты, эти средства не для длительного применения. Пользоваться ими можно две недели — месяц, — предупреждает врач.

Отбеливающие пасты нельзя использовать на постоянной основе. Зачастую они содержат абразив, то есть более агрессивно воздействуют на эмаль зуба.

— Иногда стоматологи рекомендуют отбеливающие пасты, если человек очень много курит и пьет кофе, то есть когда у него повышен риск образования пигментированного зубного налета. В таком случае пользоваться отбеливающей пастой для профилактики можно один раз в 1–2 недели, — говорит Дина Воронина.



Пасты, снижающие чувствительность. Такие средства содержат нитрат калия, который закупоривает дентинные канальцы, снижая гиперчувствительность зубов. В одном из исследований говорится, что эффект достигается, если пользоваться зубной пастой с нитратом калия дважды в день. При этом ополаскиватели с таким же действующим веществом чувствительность зубов не снижают.

Детские зубные пасты. Для детей есть своя линейка паст на гелевой основе, которая предназначена для чистки зубов с нежной, еще формирующейся эмалью.



— Важно понимать, что в чистке зубов больше важна не паста, а техника. Обращайте внимание на правильное движение рукой. Используйте зубную щетку мягкой или средней жесткости. Жесткая щетка может стереть поверхность эмали, — говорит врач. — Стоит также добавить ирригатор и зубную нить после основной гигиены. Можно воспользоваться скребком для языка, который удаляет налет.

Почему нельзя чистить зубы сразу после еды Врачи советуют подождать около 30 минут после приема пищи, прежде чем чистить зубы. Во время еды повышается кислотность ротовой полости. При отсутствии правильной техники чистки, особенно в комбинации с жесткой щеткой, чистка сразу после еды увеличивает риск травмирования эмали, — предупреждает Дина Воронина.

Какую зубную щетку выбрать — Зубные щетки есть трех видов: электрические, ультразвуковые и мануальные, — рассказала стоматолог Юлия Пермякова. — Мануальная — это обычная щетка, которая есть у всех. В ультразвуковой механическое очищение совершается за счет движения щетинок, а в электрической — благодаря повороту круглой насадки. Неважно, какая у вас щетка, главное то, как вы ее держите, какой жесткости у нее щетинки и какие движения вы совершаете.



Если десны у вас кровоточивые и очень чувствительные, покупайте щетку с мягкой степенью жесткости (soft). Если десны вас не беспокоят, то выбирайте среднюю жесткость (medium). Держать щетку нужно горизонтально, щетинками к поверхности зуба. Чистить зубы следует от десны к режущему краю выметающими движениями, чередуя с круговыми.

