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    В Самарской области тракторист нашёл скелет ихтиозавра

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    Скелет древнего водного ящера ихтиозавра обнаружил тракторист в Большечерниговском районе Самарской области. Об этом 27 мая сообщил региональный археологический центр на своей странице во «ВКонтакте».

    На место находки костей, которые скрывал тонкий слой земли, выехала экспедиционная группа в составе ученого секретаря Самарского областного историко-краеведческого музея Алабина, а также членов Самарского палеонтологического общества. Выяснилось, что бóльшая часть скелета сохранилась, а в районе живота между ребрами до наших дней дошла рыбья чешуя и фрагменты раковин моллюсков, которыми питался ящер.

    В центре назвали находку уникальной, отметив, что специалисты начнут исследования.

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