Вечеринка у бассейна в Таиланде закончилась гибелью россиянина. По горячим следам задержали британца

В таиландском курортном городе Паттайя задержали британского гражданина по обвинению в нападении на россиянина, который после разборок скончался. Как сообщает 27 мая местный портал Pattaya News, все произошло около трех часов ночи (23:00 мск в вск) во время вечеринки у бассейна на одной из вилл в районе улицы Чайяпрык.

Удар 35-летнего англичанина пришелся прямо по лицу 36-летнего россиянина, который в итоге упал, сильно ударился головой о бетонный пол и был госпитализирован с тяжелой черепно-мозговой травмой. Прибывшие на место происшествия медики привели в сознание мужчину, но в больнице он скончался.