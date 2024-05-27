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    Вечеринка у бассейна в Таиланде закончилась гибелью россиянина. По горячим следам задержали британца

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    В таиландском курортном городе Паттайя задержали британского гражданина по обвинению в нападении на россиянина, который после разборок скончался. Как сообщает 27 мая местный портал Pattaya News, все произошло около трех часов ночи (23:00 мск в вск) во время вечеринки у бассейна на одной из вилл в районе улицы Чайяпрык.

    Удар 35-летнего англичанина пришелся прямо по лицу 36-летнего россиянина, который в итоге упал, сильно ударился головой о бетонный пол и был госпитализирован с тяжелой черепно-мозговой травмой. Прибывшие на место происшествия медики привели в сознание мужчину, но в больнице он скончался.

    Нападавший ушел с мероприятия вместе с супругой, гражданкой Таиланда. Его удалось опознать и задержать с помощью записей камер видеонаблюдения и свидетелей. На допросе он рассказал, что встретил россиянина впервые, они оба были пьяны. По словам иностранца, россиянин начал приставать к его жене, несмотря на то что сам пришел на вечеринку с девушкой. Британец не выдержал, когда незнакомец вплотную подошел к его жене, попытался ее обнять и якобы предложил заняться с ним сексом. Англичанин ударил оппонента, забрал жену и отправился домой. Насколько сильно россиянин ударится головой, мужчина не предполагал.

    Его супруга на допросе рассказала, что была сильно пьяна, когда к ней подошел выходец из РФ, который, несмотря на присутствие своей девушки, начал заигрывать с ней. Англичанину предъявили обвинение в нападении и нанесении телесных повреждений, повлекших смерть. Он арестован.

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