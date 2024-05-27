Ученик напал с ножом на учительницу во Франции после вопроса о прогулах

Ученик с ножом напал на учительницу в школе департамента Мен и Луара на западе Франции, сообщает BFMTV. Инцидент произошёл в понедельник в коммуне Шемийе-ан-Анжу.



Восемнадцатилетний молодой человек набросился на женщину во время урока английского языка, в результате чего она получила ранение в лицо. Перед инцидентом учительница спросила юношу, почему он несколько дней отсутствовал в школе.



Агрессор попытался сбежать с места преступления через окно, бросив оружие, но был быстро задержан полицией. В его поимке участвовали около 40 жандармов.

