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    Ученик напал с ножом на учительницу во Франции после вопроса о прогулах

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    Ученик с ножом напал на учительницу в школе департамента Мен и Луара на западе Франции, сообщает BFMTV. Инцидент произошёл в понедельник в коммуне Шемийе-ан-Анжу.

    Восемнадцатилетний молодой человек набросился на женщину во время урока английского языка, в результате чего она получила ранение в лицо. Перед инцидентом учительница спросила юношу, почему он несколько дней отсутствовал в школе.

    Агрессор попытался сбежать с места преступления через окно, бросив оружие, но был быстро задержан полицией. В его поимке участвовали около 40 жандармов.

    Начато расследование по статье «Умышленное убийство». Нападавший неизвестен полиции, и у него не было плохих отзывов в школе.

    Пострадавшая получила несколько порезов на щеке, угрозы ее жизни нет.

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