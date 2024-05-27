Жара и приближающаяся гроза продлили в Петербурге «желтый» уровень погодной опасности

«Желтый» уровень погодной опасности из-за жары и приближающейся грозы продлили в Петербурге. Он будет действовать до 13 часов среды, сообщает 27 мая пресс-служба Смольного со ссылкой на данные Росгидрометцентра.



В большинстве районов ожидается высокая пожароопасность четвертого класса. Также «желтый» уровень объявлен во вторник, 28 мая, в связи с ожидающейся грозой в период с 15 часов до 21 часа.



Главный синоптик Петербурга Александр Колесов в своем телеграм-канале рассказал, что с завтрашнего дня в Петербурге и Ленобласти устанавливается аномально жаркая погода. На этой неделе в городе ночные температуры будут держаться на уровне 15–17 градусов, дневные — 26–28 градусов, так что среднесуточная температура будет превышать 21 градус.

