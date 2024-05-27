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    В Коми мужчина зарезал сотрудницу общепита. Причиной мог стать запах кафе, который проник в его квартиру

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    Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании уголовного дела об убийстве сотрудницы общепита в Республике Коми. На женщину напал мужчина с ножом. Подробности сообщили в пресс-службе ведомства 27 мая.

    Трагедия произошла 24 мая в помещении службы доставки в Сыктывкаре. 35-летний мужчина нанес 31-летней работнице организации несколько ударов ножом в область шеи, головы и грудной клетки. Женщина была госпитализирована, но на следующий день скончалась от полученных телесных повреждений.

    В рамках возбужденного уголовного дела мужчине предъявлено обвинение по статье «Убийство». Он задержан и арестован. Известно, что ранее мужчина уже был судим.

    Как пишет «Комиинформ», по предварительной информации, местному жителю не понравилось, что в его квартире пахло едой предприятия.

    Судя по видео, распространенному в Сети, ворвавшийся на кухню мужчина убил сотрудницу на глазах у ее коллег. На записи видно, что агрессора пытается остановить его спутница, но мужчина успевает нанести женщине порядка семи ударов ножом, прежде чем его оттаскивают.

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