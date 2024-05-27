В Коми мужчина зарезал сотрудницу общепита. Причиной мог стать запах кафе, который проник в его квартиру

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании уголовного дела об убийстве сотрудницы общепита в Республике Коми. На женщину напал мужчина с ножом. Подробности сообщили в пресс-службе ведомства 27 мая.

Трагедия произошла 24 мая в помещении службы доставки в Сыктывкаре. 35-летний мужчина нанес 31-летней работнице организации несколько ударов ножом в область шеи, головы и грудной клетки. Женщина была госпитализирована, но на следующий день скончалась от полученных телесных повреждений.