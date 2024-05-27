«"Коламбия Пикчерз" не представляет». Четверо москвичей после красной дорожки и купюр прямо в шубах отправились в полицию

В Москве фотосессия приятелей закончилась отделением полиции. Четверо местных жителей надели шубы, расстелили на Малой Бронной улице красную дорожку, достали заранее подготовленные игрушечные доллары и начали делать незабываемые кадры, разбрасывая купюры. Об этом 27 мая сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к московской полиции.

Развлекали себя москвичи днем 26 мая. При этом своей ковровой дорожкой они перекрыли пешеходный переход и мешали движению. Сказка длилась недолго — всех четверых забрала полиция. У любителей красивой жизни правоохранители изъяли две шубы, пятиметровую красную дорожку, а также две авоськи, набитые «валютой».