Редкие сказки народов Крайнего Севера озвучили знакомыми голосами актеров и телеведущих

Новый выпуск редких детских аудиосказок народов Севера стал доступен 27 мая, в Общероссийский день библиотек. Теперь герои фольклора ненцев, хантов и манси разговаривают голосами «Трансформеров», «Смешариков» и русских богатырей.

Эти сказки были записаны со слов кочевников и оленеводов в начале прошлого века, до сих пор их можно было найти только на полках сельских библиотек. В рамках программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть» они были переведены в аудиоформат и стали частью большой цифровой библиотеки. Сейчас в ее архиве фольклор 15 народов Крайнего Севера, проживающих на территории от Мурманска до Сахалина. Сказки там представлены в формате радиоспектакля с профессиональной озвучкой, звуками природы и народной музыкой.