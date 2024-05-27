Редкие сказки народов Крайнего Севера озвучили знакомыми голосами актеров и телеведущих

Новый выпуск редких детских аудиосказок народов Севера стал доступен 27 мая, в Общероссийский день библиотек. Теперь герои фольклора ненцев, хантов и манси разговаривают голосами «Трансформеров», «Смешариков» и русских богатырей.
Эти сказки были записаны со слов кочевников и оленеводов в начале прошлого века, до сих пор их можно было найти только на полках сельских библиотек. В рамках программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть» они были переведены в аудиоформат и стали частью большой цифровой библиотеки. Сейчас в ее архиве фольклор 15 народов Крайнего Севера, проживающих на территории от Мурманска до Сахалина. Сказки там представлены в формате радиоспектакля с профессиональной озвучкой, звуками природы и народной музыкой.
В озвучке сказочного альбома принимали участие телеведущая Тутта Ларсен, заслуженная артистка России, актриса Театра им. Ленсовета Светлана Письмиченко, известная взрослым как звезда фильма «Брат», а детям она знакома по голосу Нюши из «Смешариков», заслуженный артист России Михаил Черняк, чьим голосом говорят персонажи «Игры престолов» и мультфильмов о русских богатырях, а также продюсер и телерадиоведущий Феликс Невелев.
«У меня было предубеждение к аудиосказкам, пока сама не начала их озвучивать, — говорит Тутта Ларсен. — И я вспомнила, как в детстве на пластинках «Мелодия» слушала сказки с голосами величайших советских актеров. Для этой работы действительно нужно актерское мастерство, я даже брала уроки сценической речи, потому что не умела пищать и рычать. А ведь именно детские книжки — это всегда огромный вызов для чтеца, потому что тебе надо в короткий формат вложить много эмоций, техники и энергии, чтобы заинтересовать маленьких слушателей».
Как рассказал Максим Володин, волонтер программы «Родные города», в результате работы удалось вместе с актерами создать большой архив, который теперь доступен из любой точки мира.