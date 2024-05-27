ЕС запретил поставлять России полицейское оборудование и технику для прослушивания

Евросоюз ввел новые санкции в отношении России за «нарушение прав человека». В частности, в Россию запретили поставлять полицейское оборудование и технологии для прослушки и перехвата переговоров.



Новый санкционный режим ограничивает экспорт оборудования, «которое может быть использовано для внутренних репрессий», а также техники, технологий или программного обеспечения для информационной безопасности, мониторинга или перехвата связи, говорится в сообщении Совета ЕС 27 мая.

Санкции были предложены главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем после смерти Алексея Навального в исправительной колонии в феврале этого года, говорится в сообщении. В связи с этим в санкционный список внесли Федеральную службу исполнения наказаний РФ и 19 следователей, прокуроров и судей, принимавших участие в делах Навального, сопредседателя «Мемориала»* (признано в РФ иноагентом и ликвидировано решением Верховного суда) Олега Орлова** (признан иноагентом в РФ), художницы Саши Скочиленко и других заключенных.