На Финском заливе заметили более 30 мертвых рыб и тюленя. Биолог Павел Глазков назвал возможные причины такого явления

На берег Финского залива 27 мая выбросило больше трех десятков мертвых рыб. Об этом рассказали местные жители, которые гуляли в районе залива и наслаждались жаркой погодой, однако, помимо водорослей, обнаружили еще кое-что. Читатель, обратившийся в «Фонтанку», сообщил, что насчитал больше 30 мертвых ершей, а также увидел мертвого маленького тюленя, который лежит там не первый день.

Фото: читатель «Фонтанки» Владимир Фото: читатель «Фонтанки» Владимир Поделиться Поделиться





Биолог и автор telegram-канала «Каждой твари по паре» Павел Глазков в разговоре с «Фонтанкой» рассказал о возможных причинах такого явления, уточнив, что правильного варианта в этом случае может не быть, так как по одним фотографиям определить причину выброса невозможно.



«Скорее всего, рыб просто выбросило течением, судя по тому, что я вижу, но также может быть замор рыбы из-за сине-зеленых водорослей», — сказал биолог Глазков.

Специалист подтвердил, что рыба — это ёрш. Его могли выбросить рыбаки из своих сетей за ненадобностью. С мертвым маленьким тюленем ситуация посложнее. Животное могло погибнуть также попав в сети, поплыв за рыбой. Помимо этого, тюлень мог задохнуться или скончаться от паразитов. живущих в его организме. Визуально точную причину установить нельзя.

