«Если человек не понимает». Глава Белгородской области рассказал, в каких случаях не будут выплачивать компенсации пострадавшим жителям

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что жителям не станут выплачивать компенсации, если они, вопреки решению местных властей, самостоятельно окажутся в населенных пунктах, где действует режим ЧС, и пострадают там. Такое заявление в понедельник, 27 мая, сделал глава региона в ходе оперативного совещания.
На совещании зашла речь, что вывезенные местные жители самовольно возвращаются в населенные пункты, где введен режим ЧС. Так, на прошлой неделе мужчина выехал в такой населенный пункт для ведения хозяйства и погиб.
Гладков дал поручения усилить охрану и перепроверить дороги, которые ведут к населенным пунктам и должны быть заблокированы. Также губернатор Белгородской области попросил глав сельских поселений довести до жителей населенных пунктов с режимом ЧС, в каких случаях и ситуациях им не будет выплачена компенсация.
«Если человек не понимает наши доводы о том, что находиться в данных населенных пунктах невозможно, и принимает самостоятельное решение проехать, то мы будет рассматривать вопрос неоказания помощи в случае повреждения личного транспорта. И в случае, если произойдет самое страшное, трагичное — ранение или гибель. Эта помощь оказана не будет. Вопрос не в деньгах. Мы не собираемся экономить, ни в коем случае. Но я не знаю другого пути, какими еще доводами заставить людей подумать о своей собственной безопасности», — сказал Вячеслав Гладков.
Жителей приграничных населенных пунктов Белгородской области эвакуировали из-за украинских обстрелов. Как живут те, кого вывозят из разрушенных деревень, и те, кто им помогает, — в репортаже «Фонтанки».