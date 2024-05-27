«Если человек не понимает». Глава Белгородской области рассказал, в каких случаях не будут выплачивать компенсации пострадавшим жителям

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что жителям не станут выплачивать компенсации, если они, вопреки решению местных властей, самостоятельно окажутся в населенных пунктах, где действует режим ЧС, и пострадают там. Такое заявление в понедельник, 27 мая, сделал глава региона в ходе оперативного совещания.

На совещании зашла речь, что вывезенные местные жители самовольно возвращаются в населенные пункты, где введен режим ЧС. Так, на прошлой неделе мужчина выехал в такой населенный пункт для ведения хозяйства и погиб.