Фестиваль ледоколов отметит десятилетие: горожан ждут корабли и вальс буксиров

В этом году Фестивалю ледоколов исполняется десять лет. Юбилейный фестиваль станет частью празднования Дня города, которое растянулось на этот раз больше чем на неделю.

С 30 мая по 2 июня у набережной Лейтенанта Шмидта на Васильевском острове будут пришвартованы величественные ледоколы «Мурманск», «Капитан Сорокин» и «Капитан Косолапов», на которые можно будет подняться и осмотреть. Вход на корабли свободный, 31 мая, 1 и 2 июня с 12:00 до 18:00 можно будет посетить бесплатную обзорную экскурсию (выбрать ледокол и время посещения можно на месте или заранее онлайн , 6+). Также участие в фестивале принимает и ледокол-музей «Красин».

31 мая с 15:30 до 18:30 создавать праздничную атмосферу будут артисты барабанных шоу, которые исполнят авторские композиции и зрелищные номера, а также проведут музыкальные мастер-классы.

30 мая ледоколы будет встречать духовой оркестр, который исполнит старинные марши в оригинальной обработке.

1 июня с 14:00 до 15:00 в акватории Невы пройдет полюбившийся многим зрителям вальс буксиров — шоу особенно красиво в солнечный день, когда выбрасываемые ледоколами струи воды создают множественные радуги.



2 июня с 18:00 начнется парусная регата.



Трансляцию основных событий на воде и на берегу можно будет увидеть также на двух больших экранах на берегу.



Вход свободный, 0+ (экскурсии 6+)

