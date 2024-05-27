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    Набережную Лейтенанта Шмидта в начале июня перекроет Фестиваль ледоколов

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    Фото: комитет по транспорту Петербурга
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    Десятый, юбилейный Фестиваль ледоколов пройдет в Петербурге в конце мая — начале июня. На несколько дней в центре перекроют движение и запретят парковку.

    С полуночи 1 июня до 23:59 2 июня закроют движение на участке набережной Лейтенанта Шмидта от 16–17-й линий В.О. до 20–21-й линий В.О., сообщает 27 мая пресс-служба комитета по транспорту Петербурга. Перед этим, с 0:00 30 мая до 23:59 1 июня, на участках набережной от 12–13-й линий В.О. до 22–23-й линий В.О. и от 8–9-й линий В.О. до 12–13-й линий В.О. сузят проезжую часть.

    Помимо этого, с полуночи 30 мая введут запрет парковки на участке набережной Лейтенанта Шмидта от 8–9-й линий В.О. до 22–23-й линий В.О., а с полуночи 31 мая — от 16–17-й линий В.О. до 20–21-й линий В.О. Оба ограничения будут действовать до 23:59 2 июня.

    Фото: комитет по транспорту Петербурга

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