В Кронштадте полицейские нашли гаражный алкосклад

В Кронштадте сотрудники полиции пресекли подпольный алкобизнес. У бутлегера изъяли около 1,5 тонн спирта. Подробности сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти 27 мая.
Склад спиртного на улице Восстания обнаружили в ходе оперативно-профилактической операции «Алкоголь». Предполагаемым владельцем оказался 54-летний местный житель, проживающий на проспекте Ленина и работающий начальником судоремонтного дока на Морском заводе.
«В свободное от работы время мужчина занимался подпольным бизнесом: разливал в гаражах спиртосодержащую продукцию в различные емкости и развозил по домам покупателей. Литр продукции стоил 130 рублей, доставка осуществлялась при заказе от пяти литров», — говорится в сообщении.
пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области
По данным полиции, бутлегер размещал продукцию сразу в трех гаражах — своем, матери и еще один арендовал по соседству. Правоохранители устанавливают каналы поставки спирта. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее «Фонтанка» писала о том, что полицейские остановили подпольное производство алкогольной продукции в Ломоносове.