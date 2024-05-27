В Кронштадте полицейские нашли гаражный алкосклад

В Кронштадте сотрудники полиции пресекли подпольный алкобизнес. У бутлегера изъяли около 1,5 тонн спирта. Подробности сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти 27 мая.



Склад спиртного на улице Восстания обнаружили в ходе оперативно-профилактической операции «Алкоголь». Предполагаемым владельцем оказался 54-летний местный житель, проживающий на проспекте Ленина и работающий начальником судоремонтного дока на Морском заводе.

«В свободное от работы время мужчина занимался подпольным бизнесом: разливал в гаражах спиртосодержащую продукцию в различные емкости и развозил по домам покупателей. Литр продукции стоил 130 рублей, доставка осуществлялась при заказе от пяти литров», — говорится в сообщении.