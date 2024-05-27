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    В Кронштадте полицейские нашли гаражный алкосклад

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    В Кронштадте сотрудники полиции пресекли подпольный алкобизнес. У бутлегера изъяли около 1,5 тонн спирта. Подробности сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти 27 мая.

    Склад спиртного на улице Восстания обнаружили в ходе оперативно-профилактической операции «Алкоголь». Предполагаемым владельцем оказался 54-летний местный житель, проживающий на проспекте Ленина и работающий начальником судоремонтного дока на Морском заводе.

    «В свободное от работы время мужчина занимался подпольным бизнесом: разливал в гаражах спиртосодержащую продукцию в различные емкости и развозил по домам покупателей. Литр продукции стоил 130 рублей, доставка осуществлялась при заказе от пяти литров», — говорится в сообщении.

    пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области

    По данным полиции, бутлегер размещал продукцию сразу в трех гаражах — своем, матери и еще один арендовал по соседству. Правоохранители устанавливают каналы поставки спирта. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

    Ранее «Фонтанка» писала о том, что полицейские остановили подпольное производство алкогольной продукции в Ломоносове.

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    Подпольный алкоголь
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