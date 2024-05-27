При сходе оползня в Папуа — Новой Гвинее могли погибнуть около двух тысяч человек

Более двух тысяч человек, возможно, оказались под завалами в результате схода оползня в Папуа — Новой Гвинее. Об этом 27 мая сообщает ТАСС.



«В результате схода оползня более 2 тыс. человек оказались погребены заживо. Он <...> также нанес существенный удар по логистической системе страны», — цитирует агентство официальное письмо, которое Национальный центр по реагированию на чрезвычайные ситуации направил в ООН.



Оползень сошел на деревню Каокалам в провинции Энга примерно в 20:00 мск в четверг, 23 мая. В результате также оказалась заблокирована дорога к городу Поргера, где расположен большой золотой рудник.

