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    При сходе оползня в Папуа — Новой Гвинее могли погибнуть около двух тысяч человек

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    Более двух тысяч человек, возможно, оказались под завалами в результате схода оползня в Папуа — Новой Гвинее. Об этом 27 мая сообщает ТАСС.

    «В результате схода оползня более 2 тыс. человек оказались погребены заживо. Он <...> также нанес существенный удар по логистической системе страны», — цитирует агентство официальное письмо, которое Национальный центр по реагированию на чрезвычайные ситуации направил в ООН.

    Оползень сошел на деревню Каокалам в провинции Энга примерно в 20:00 мск в четверг, 23 мая. В результате также оказалась заблокирована дорога к городу Поргера, где расположен большой золотой рудник.

    Число возможных жертв оползня растет с каждым часом. Так, в субботу местная газета Post Courier сообщала, что под завалами находятся более 300 человек. В воскресенье агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на данные Международной организации по миграции (МОМ) приводило уже другие данные — 670 человек.

    Как уточняет РИА Новости, оползень накрыл площадь примерно в 200 квадратных километров. Добраться в зону бедствия можно только на вертолете — поэтому на месте нет никакой техники, завалы расчищают вручную, лопатами.

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