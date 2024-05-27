При сходе оползня в Папуа — Новой Гвинее могли погибнуть около двух тысяч человек

Более двух тысяч человек, возможно, оказались под завалами в результате схода оползня в Папуа — Новой Гвинее. Об этом 27 мая сообщает ТАСС.
«В результате схода оползня более 2 тыс. человек оказались погребены заживо. Он <...> также нанес существенный удар по логистической системе страны», — цитирует агентство официальное письмо, которое Национальный центр по реагированию на чрезвычайные ситуации направил в ООН.
Оползень сошел на деревню Каокалам в провинции Энга примерно в 20:00 мск в четверг, 23 мая. В результате также оказалась заблокирована дорога к городу Поргера, где расположен большой золотой рудник.
Число возможных жертв оползня растет с каждым часом. Так, в субботу местная газета Post Courier сообщала, что под завалами находятся более 300 человек. В воскресенье агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на данные Международной организации по миграции (МОМ) приводило уже другие данные — 670 человек.
Как уточняет РИА Новости, оползень накрыл площадь примерно в 200 квадратных километров. Добраться в зону бедствия можно только на вертолете — поэтому на месте нет никакой техники, завалы расчищают вручную, лопатами.