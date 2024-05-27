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    В истории Петербурга есть день рождения, когда в городе было больше 30 градусов

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    Погода в Петербурге 27 мая праздничная, и даже если во второй половине дня разовьются облака, картину жаркого дня они не испортят, сообщает в своем телеграм-канале главный синоптик города Александр Колесов. Он показывает метеограмму, на которой собраны самые экстремальные значения метеорологических параметров для Дня города.

    Фото: главный синоптик Петербурга Александр Колесов
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    Температурный рекорд (30,9 градуса в 1958 году) сегодня побить не удастся, а вот третье значение за весь ряд наблюдений может получиться: температура будет соперничать с 1887 и 1889 годами.

    «Про погодные перспективы этой недели чуть позднее, но явно у нас устанавливается аномальная жара. Так что настраиваемся на неё и готовимся пережить этот трудный в городе период», — пишет Колесов.

    Фото: главный синоптик Петербурга Александр Колесов

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