Мальчик получил удар током в квартире на Васильевском острове. Он в реанимации

Активное изучение окружающего мира привело на больничную койку юного жителя Васильевского острова в Петербурге. Ребёнок схватился за оголённый провод.
Двухлетний пациент с электротравмой поступил в детскую больницу святой Марии Магдалины накануне около десяти часов вечера, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 27 мая.
По словам матери, дома в доступе мальчика оказался оголённый провод светильника. Ребёнок схватил его и потянул к лицу, пытаясь то ли попробовать на зуб, то ли протолкнуть в нос. Взрослые спохватились, когда услышали треск и почувствовали запах гари. Сразу вызвали скорую.
Мальчика поместили в реанимацию. По предварительным данным, его состояние оценивается как среднетяжёлое.