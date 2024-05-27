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    Мальчик получил удар током в квартире на Васильевском острове. Он в реанимации

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    Активное изучение окружающего мира привело на больничную койку юного жителя Васильевского острова в Петербурге. Ребёнок схватился за оголённый провод.

    Двухлетний пациент с электротравмой поступил в детскую больницу святой Марии Магдалины накануне около десяти часов вечера, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 27 мая.

    По словам матери, дома в доступе мальчика оказался оголённый провод светильника. Ребёнок схватил его и потянул к лицу, пытаясь то ли попробовать на зуб, то ли протолкнуть в нос. Взрослые спохватились, когда услышали треск и почувствовали запах гари. Сразу вызвали скорую.

    Мальчика поместили в реанимацию. По предварительным данным, его состояние оценивается как среднетяжёлое.

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