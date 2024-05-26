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    В Москве скончался петербургский парфюмер Денис Леонов, создатель «аромата Катара»

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    Известный петербургский парфюмер Денис Леонов скончался на 53-году жизни, об этом сообщила 26 мая в социальных сетях предпринимательница Марина Станчиц. Информацию «Фонтанке» подтвердили коллеги парфюмера.

    Денис Леонов окончил кафедру истории русской культуры исторического факультета Санкт-Петербургского государственного университета, много лет занимался организацией концертов классической музыки. Парфюмерному искусству обучался во французском Граасе, который считается столицей мировой парфюмерии, прошел стажировку в компании Galimard, затем основал «Ателье авторской парфюмерии DLLD».

    В 2021 году по заказу государства Катар Денис Леонов создал парфюмерную композицию эксклюзивно для Петербургского международного экономического форума. Аромат «QATAR flavour» входил в число памятных подарков для особых гостей.

    Денис Леонов начал преподавать парфюмерное искусство в 2016 году, в 2019 году разработал программу авторских курсов «Мануфактура Парфюмера», а в 2021 году открыл Академию парфюмерии Дениса Леонова в Санкт-Петербурге. С февраля 2024 года Леонов был научным руководителем ольфакторного центра Фонда «Талант и успех» федеральной территории «Сириус».

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