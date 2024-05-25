Запал для гранаты нашли у пассажира петербургского метро. Он заявил, что привез его с СВО

На станции метро «Садовая» в Петербурге задержали 20-летнего молодого человека. У него нашли предметы, похожие на взрывные устройства.



Как стало известно «Фонтанке» в субботу, 25 мая, сотрудники метрополитена остановили мужчину накануне вечером. При досмотре у него в сумке обнаружили предметы, похожие на взрывные устройства. Предварительно, это оказался запал для гранаты.

Находку передали на экспертизу, а молодого человека задержали. По данным «Фонтанки», он заявил, что привез устройство из зоны СВО.