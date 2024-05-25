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    Пьяный петербуржец заявил о попытке похищения, но сам оказался задержан полицией

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    37-летний житель поселка Песочный в Петербурге стал фигурантом уголовного дела. Приехавшие на вызов сотрудники полиции обнаружили у него дома склад боеприпасов.

    Как стало известно «Фонтанке» 25 мая, мужчина самостоятельно позвонил в полицию вечером 22 мая и заявил, что его насильно пытаются посадить в автомобиль. Прибывшие сотрудники похитителей не увидели, зато обнаружили звонившего в состоянии сильного опьянения. Но и это оказалось не единственным сюрпризом. В ходе осмотра жилища правоохранители нашли почти 800 граммов пороха, патроны и другие боеприпасы. Сам хозяин заявил, что все это принадлежало его покойному отцу.

    Возбуждено уголовное дело о незаконном хранении взрывчатых веществ (часть 1 статьи 222.1 УК РФ). Мужчину задержали в качестве подозреваемого. Ему может грозить до восьми лет лишения свободы и штраф.

    По данным «Фонтанки», ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности — дважды получал условный срок по статье о наркотиках (228 УК РФ), а также был оштрафован за кражу.

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