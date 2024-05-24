В Петербурге доля IT-ипотеки достигла 12,5%

Доля IT-ипотеки в Петербурге в апреле достигла 12,5%. По данным Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость», год назад эта доля составляла около 4% в общем объеме выдачи.



По данным аналитиков, самая большая доля — в 42,5% — пришлась на семейную ипотеку, на долю госпрограмм пришлось 40,5% сделок и 3% пришлось на программы по стандартным ставкам.



— Рост спроса на IT-ипотеку — часть общей тенденции, — отметила директор Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» Ольга Трошева. — Завершение программ с господдержкой подогревает интерес покупателей. Сейчас условия продления IT-программы после 2024 года под вопросом, но, тем не менее, спрос на нее в ближайшее время продолжит расти, и укрепит его в том числе и увеличение лимитов на выдачу кредитов.

