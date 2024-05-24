Фура раздавила легковую в Отрадном, а в Луге подросток на мотоцикле поймал автомобиль

За сутки в Ленинградской области произошли две смертельных аварии и одно серьезное ДТП с мотоциклистом. Петербург обошелся только пострадавшими.
По данным УГИБДД Петербурга и Ленинградской области, за 23 мая в Петербурге произошло 354 ДТП, из которых 9 было с пострадавшими. В них пострадали 9 человек, все — совершеннолетние, сообщает пресс-служба ведомства 24 мая. В Ленобласти зафиксировали 79 аварий, в том числе пять серьезных. В них получили травмы пять человек и еще двое погибли.
Оба смертельных ДТП случились в Кировском районе. Первое — днем на 54-м километре трассы Р-21 «Кола». Неустановленный мужчина лет 60 на мопеде «Ирбис» столкнулся с попутным Chery Tiggo под управлением
Затем в 18:05 на 37-м километре дороги Петербург — Кировск в Отрадном
Помимо этого, в Лужском районе произошла серьезная авария с мотоциклистом. В 16:40 у дома 42 по улице Свободы в Луге