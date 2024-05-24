Фура раздавила легковую в Отрадном, а в Луге подросток на мотоцикле поймал автомобиль

За сутки в Ленинградской области произошли две смертельных аварии и одно серьезное ДТП с мотоциклистом. Петербург обошелся только пострадавшими.

По данным УГИБДД Петербурга и Ленинградской области, за 23 мая в Петербурге произошло 354 ДТП, из которых 9 было с пострадавшими. В них пострадали 9 человек, все — совершеннолетние, сообщает пресс-служба ведомства 24 мая. В Ленобласти зафиксировали 79 аварий, в том числе пять серьезных. В них получили травмы пять человек и еще двое погибли.