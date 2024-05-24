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    Фура раздавила легковую в Отрадном, а в Луге подросток на мотоцикле поймал автомобиль

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    Фото: пресс-служба Леноблпожспаса
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    За сутки в Ленинградской области произошли две смертельных аварии и одно серьезное ДТП с мотоциклистом. Петербург обошелся только пострадавшими.

    По данным УГИБДД Петербурга и Ленинградской области, за 23 мая в Петербурге произошло 354 ДТП, из которых 9 было с пострадавшими. В них пострадали 9 человек, все — совершеннолетние, сообщает пресс-служба ведомства 24 мая. В Ленобласти зафиксировали 79 аварий, в том числе пять серьезных. В них получили травмы пять человек и еще двое погибли.

    Фото: УГИБДД по Петербургу и Ленобласти
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    Оба смертельных ДТП случились в Кировском районе. Первое — днем на 54-м километре трассы Р-21 «Кола». Неустановленный мужчина лет 60 на мопеде «Ирбис» столкнулся с попутным Chery Tiggo под управлением 45-летнего петербуржца. Пожилой мопедист погиб на месте.

    Затем в 18:05 на 37-м километре дороги Петербург — Кировск в Отрадном 59-летний водитель Mazda 6 выехал на встречную полосу в месте, где это запрещено, и столкнулся со встречным грузовиком Volvo. Обе машины съехали в кювет, и фура упала на легковую. В результате водитель «Мазды» получил смертельные травмы. Как стало известно «Фонтанке», за последние полтора года мужчина привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД два раза и оба штрафа оплатил.

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    Помимо этого, в Лужском районе произошла серьезная авария с мотоциклистом. В 16:40 у дома 42 по улице Свободы в Луге 17-летний первокурсник колледжа, двигаясь по второстепенной дороге на мотоцикле без номеров, не пропустил на перекрестке Volkswagen Polo под управлением 64-летней женщины. В результате пострадал сам юный байкер и его пассажир-одногодка. Подростки получили сотрясение и закрытую черепно-мозговую травму и были госпитализированы в состоянии средней тяжести.

    Фото: пресс-служба Леноблпожспаса
    Фото: УГИБДД по Петербургу и Ленобласти

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